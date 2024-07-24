العالم اليوم - بالفيديو.. تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:24 مساءً - نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر لم تحددها القول إن ضابطا لدى المخابرات العسكرية الروسية أُصيب في انفجار سيارة بالعاصمة موسكو صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت مشاهد فيديو للحادثة مشتبها به أثناء زراعة العبوة الناسفة أسفل سيارة الضابط الروسي، وفيديو آخر للسيارة لحظة انفجارها بعد أن دخلها الضابط، وكانت زوجته برفقته.

وأفادت مصادر أمنية روسية بأن عبوة ناسفة زنة 500 غرام انفجرت في سيارة الضابط بالجيش الروسي أندريه تورغاشوف وأن حالته خطرة، وأن زوجته أصيبت بشظايا في الوجه.

وأشارت المصادر، وفقا لموقع "روسيا اليوم"، إلى أن العبوة كانت مثبتة أسفل سيارة رباعية الدفع من طراز "لاند كروزر" تعود للضابط أسفل منطقة مقعد السائق.

يشار إلى أن المستهدف تورغاشوف يبلغ من العمر 49 عاما وكان برفقة زوجته الساعة 06:30 من صباح اليوم الأربعاء لحظة وقوع الانفجار، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوصول إلى الفاعلين.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك في وقت سابق، أن عبوة ناسفة ألصقت على بطن السيارة انفجرت ونجم عنها إصابتان جرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت: "تواصل الشرطة التحري في ملابسات الحادث، وصولا إلى اعتقال المتورطين في هذه الجريمة".

وشوهد في فيديو للحظة الانفجار الضحية البالغ من العمر 49 عاما يحاول تضميد جروحه بعد أن بتر التفجير قدمه، في حين تعرضت زوجته لشظايا أصابت وجهها.

ووفق تسجيل بواسطة كاميرا مراقبة، اقترب شاب يرتدي سترة خفيفة من سيارة تويوتا لاند كروزر وقام بوضع متفجرات تحت السيارة، بالقرب من مقعد السائق، ثم هرب.

وفي الساعة 6:30 صباحا، وقع انفجار في السيارة المتوقفة في موقف للسيارات يتبع أحد المباني في شارع سينيافينسكايا في موسكو بينما كان الضابط وزوجته داخل السيارة.