نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فنربخشة يُعلن التعاقد مع يوسف النصيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فنربخشة التركي عن التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لـ فناربخشة لى موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، صورة للنجم المغربي مهاجم إشبيلية على متن الطائرة قبل السفر إلى تركيا من أجل إنهاء الفحوصات الطبية.

وعلق الحساب الرسمي للنادي التركي قائًلا: " يوسف النصيري في الطريق".

وجاءت خطوة تعاقد النادي التركي مع النصيري بتوصيه من المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو الذي تولي تدريب الفريق لمدة موسمين بدءًا من موسم 2024-2025.

وتبلغ القيمة السوقية لنجم المغرب البالغ من العمر 27 عامًا، 20 مليون يورو وفقًا موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للأرقام والإحصائيات.

ولعب النصيري مع إشبيلية 196 مباراة قبل انضمامه إلى فنربخشة، وسجل خلالها 73 هدفا وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة في كافة البطولات.