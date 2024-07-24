نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تشهد بداية الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويخوض المنتخب المغربي الأولمبي ضربة البداية أمام نظيره الأرجنتين، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كلا من أوكرانيا والعراق.

ويسعى المنتخب المغربي من أجل حسم النقاط الثلاث الأولى لضمان التأهل لدور الستة عشر.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس

تنقل البطولة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS XTRA 1.

كما تنقل شبكة قنوات الرياضية المغربية المجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وأخيرا عبر الكأس القطرية المشفرة.