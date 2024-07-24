موعد مباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة العراق وأوكرانيا في بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة العراق وأوكرانيا يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يشارك منتخب العراق في المجموعة الثانية بجانب كلا من الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب.

وتعتبر هذه المرة السادسة التي يبلغ فيها منتخب العراق بطولة الأولمبياد، وجاءت المشاركات السابقة بعد نسخ موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984 وسول 1988 وأثينا 2004 بالإضافة إلى ريو دي جانيرو 2016.

ويُعتبر أفضل إنجاز لمنتخب العراق في منافسات كرة القدم بالأولمبياد في نسخة أثينا 2004، حيث حصد المركز الرابع عقب الخسارة من إيطاليا بهدف نظيف.

