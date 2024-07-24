أنغام تشوق جمهورها وتكشف 3 تفاصيل عن الألبوم الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 صباحاً - كشفت صوت مصر أنغام عن المزيد من تفاصيل البومها الجديد الذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة ضمن موسم صيف 2024 .

وفى أسلوب تشويقي ودعائي جديد ومميز للالبوم أقامت أنغام مسابقة عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام" وذلك بنشر صورة جديدة تحمل كلمات بدون ترتيب من جملة لإحدى أغاني ألبومها المنتظر إطلاقه، وعلقت قائلة: "أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم في أي سؤال عن الألبوم في البودكاست قريبا.

وأجابت أنغام بالفعل على 3 أسئلة لأول ثلاث متابعين قاموا بالترتيب الصحيح لجملة الأغنية وكانت كالتالي:

"قريبا جدا" عن سؤال لميعاد إطلاق الالبوم و " 12 أغنية " عن سؤال لعدد أغاني الألبوم ..واخيرا "تيجي نسيب" كاسم لألبومها الجديد.

وكانت الإجابات الثلاث عقب ترتيب مقطع الأغنية تقول كلماته " ارجعلك روحك المطفية .. وكل مشاكلك النفيسة .

كما أطلقت أنغام منذ قليل كلمات جديدة من اجل ترتيبها ومزيد من الإجابات عن استفسارات المتابعين حول الألبوم.. والكلمات التي تحتاج ترتيب لتصبح جملة صحيحة باحدي أغاني الألبوم الجديد هي : لايتحمل.. الأمل .. خد .. الملل .. منا.. حته .. راح".