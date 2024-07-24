بقيادة هاني شنودة.. بروفات مكثفة لفرقة "المصريين" استعدادا لحفل مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:32 مساءً - يجري الموسيقار الكبير هاني شنودة وقائد فرقة المصريين، الأيام الحالية، العديد من الترتيبات والبروفات الخاصة للفرقة، استعدادًا للحفل المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو الجاري على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية، الذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

ووضع "شنودة" برنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، خاصة أنها تعد المشاركة الأولى لفرقة المصريين فى فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن يقدم شنودة، خلال الحفل برفقة فرقة المصريين نخبة من الأغنيات التي ارتبط بها الجمهور، منها: غنوا للحياة، ماشية السنيورة، بنات كتير، ماتحسبوش يا بنات، أوقات أشوف ملامحك، كما يقدم شنودة نخبة من مؤلفاته "شنودة" الخاصة، التي قدمها لكبار المطربين منها: أنا بعشق البحر للقديرة نجاة الصغيرة.

فرقة المصريين فى العلمين الجديدة.. حفل بروح الذكريات

فى سياق متصل، روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة لحفل فرقة المصريين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "حفل بروح الذكريات وخفة المصريين، الموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين راجعين بحفل قوي ومميز على المسرح الروماني بالمدينة التراثية يوم ٢٧ يوليو، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، مستنينكم نعيش مع بعض حفل بذكريات زمان وأغاني فرقة المصريين".

ويؤكد الحفل، على إحياء التراث الغنائي والموسيقى، الذي يعد وسيلة للحفاظ على الهوية المصرية.

فعاليات مهرجان العلمين

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.