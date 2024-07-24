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جيش الاحتلال: إصابة جندى بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:32 مساءً - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على مزارع شبعا المحتلة أمس، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق عن مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة، كانت في ذخيرته، وهو بصحبة عددا من القوات دون أن يكون هناك أعمالًا عسكرية.

 

وكشف جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في مقتل الرقيب مردخاي كدمون من سكان نوف أيالون، الذي قتل في الحادث

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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