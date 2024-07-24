مصر ترحب بقرارات لجنة التراث العالمى التابعة لليونسكو للحفاظ على المواقع الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:31 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الصادرة بالإجماع خلال دورتها 46 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، والخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها، والتي تشمل البلدة القديمة للقدس وأسوارها، والبلدة القديمة في مدينة الخليل، وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب- المشهد الثقافي للمدرجات الزراعية جنوب القدس- بتير.

وأكدت مصر على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبصفة خاصة في البلدة القديمة للقدس، والتي تستهدف تغيير الوضع القائم فيها، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الإجراءات غير القانونية الهادفة لتغيير طابع القدس الشرقية، واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.