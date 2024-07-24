وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان والأمانة الفنية للجنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 صباحاً - اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 23 الجارى، بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان، والأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص السيد وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا والعمل على تكثيف الاتصالات بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية وذلك فى الداخل والخارج سواء من خلال القطاعات الجغرافية والموضوعية أو من خلال السفارات.

وذكر المتحدث الرسمى بأن الوزير د. عبد العاطى، أشار خلال لقاءه بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن مصر قد حققت بالفعل إنجازات حقيقية على أرض الواقع في هذا الملف، منوهاً إلى الدور الهام لهذا القطاع بوزارة الخارجية لمواجهة الأطراف التي تستهدف مصر وتسعى لتشويه صورتها في الخارج من خلال إبراز تلك النجاحات. ووجه وزير الخارجية بضرورة قيام القطاع بتكثيف التنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات داخل الدولة المعنية بهذا الملف وذلك حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر.

واستمع وزير الخارجية من قيادات وأعضاء القطاع لتقارير عن الموقف من تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما استمع من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان للجهود التي تقوم بها الأمانة في دعم جهد الحكومة ومتابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام 2021.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء الذى عقده وزير الخارجية بمقر الوزارة ياتى ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها د. عبد العاطى مع القطاعات الجغرافية والموضوعية المختلفة بوزارة الخارجية، في إطار تبادل التقييمات حيال أولويات سياسة مصر الخارجية من منظور شامل بما يحقق مصالح مصر الاستراتيجية ويعزز من علاقتها مع كافة الدول.