فصائل عراقية: هاجمنا هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أعلنت فصائل المقاومة في العراق، اليوم الأربعاء، شن هجوم على "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان لها عبر تطبيق تليجرام، إنها هاجمت هدفًا حيويًا في شمال إيلات بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة أن الاستهداف يأتي "استمرارًا لنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة أهل فلسطين، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية، ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين يناير الماضي.