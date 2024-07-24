شراكة بين العربي وشارب لتصنيع الثلاجة والديب فريزر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – وقعت مجموعة العربي شراكة جديدة مع شركة شارب اليابانية؛ لتصنيع منتجات الثلاجة والديب فريزر باستثمارات تصل الى 50 مليون دولار.

وعلى هامش مراسم التوقيع، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن الشراكة مع شارب اليابانية بدأت منذ عام 2002 في مجال تصنيع الاجهزة المنزلية.

وأكد العربي اهتمام الشركة اليابانية في تصنيع منتجاتها بـ”المعايير البيئية والصحية”، مشيرا إلى أنها تُوصف منتجاتها بأنها “صديقة للبيئة”.

وقال إن استراتيجية مجموعة العربي في الفترة الحالية هي توطين التكنولوجيا العالمية وتصديرها لمختلف دول العالم، لتكون مصر مركزًا عالميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

وأكد المهندس إبراهيم العربي أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل التعديلات التشريعية التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة.

ونوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي بأن إنشاء المصنع وتركيب خطوط الإنتاج سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل 2025، على أن يبدأ التصنيع في الربع الأول من عام 2026.

وأضاف: تصل الطاقة الانتاجية للمصنع في العام الاول إلى 400 ألف وحدة سنويًا، ويوفر المصنع ما يقرب من 1500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والإداريين.

وقال ماساهيرو أوكيتسو، رئيس شارب اليابانية: “لدينا ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في إقامة البنية التحتية والمرافق”، مضيفًا أن “هذه الثقة شجعت شركة شارب اليابانية على زيادة الاستثمار”.