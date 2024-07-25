عاجل| 4 أجانب في الطريق.. فرمان من كولر بشأن صفقات الأهلي الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب لجنة التخطيط بسرعة التعاقد مع المهاجم الجديد، مشيرا إلى أن المدرب طالب بضرورة وجود اللاعبين الجدد في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم تحت قيادة كارلوس برينجر.

كولر يطالب الأهلي بسرعة حسم صفقات جديدة

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "برينجر الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي قام بتجهيز اللاعبين المستبعدين أو العائدين من الإصابة، وهو من أسرار سرعة ظهور اللاعبين في تشكيلة الأهلي بعد العودة من الإصابة".

وأضاف: "مارسيل كولر طالب إدارة الأهلي يريد ضم جناح ومهاجم بالإضافة للتونسي محمد بن رمضان وعطية الله، في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم للموسم الجديد، بخلاف تجهيز اللاعبين الحاليين في الفريق، خصوصا في ظل استمرار الموسم الحالي حتى الآن".

وواصل: "لا زال ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش محل اهتمام من الأهلي وأيضا الزمالك يفكر في إسماعيل".

واكمل: "الأهلي أبلغ محمد إسماعيل بأنه ينتظر حسم ملف التعاقد معه من جانب المدير الفني مارسيل كولر والذي يختار اللاعبين بعناية شديدة".

وأتم: "الأهلي يريد ضم بن رمضان، وهناك وكيل لاعبين تحدث مع والد اللاعب بشأن امكانية انتقاله لنادي الزمالك، فهو لاعب كبير ويضيف لأي نادي".