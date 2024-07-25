بهذه الطريقة.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده الـ ٤٠

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل النجم رامي جمال بعيد ميلاده الـ 40، الذي يصادف اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "جمال" صورة له أثناء إحتفاله بعيد ميلاده، وعلق عليها قائلا:" الحمد لله تميت ٤٠ سنه مبسوط وراضي بكل اللي ربنا انعم عليا بيه في العمر اللي فات وواثق في ربنا وكرمه في اللي جي".

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "برود ببرود" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.



وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور والإشادة بها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 576 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الخامس عبر يوتيوب.



كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال



برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت.