مصطفى غريب في عيد ميلاد أحمد عز: "دايما مشرفنا ورافع راسنا برة وجوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان مصطفى غريب بعيد ميلاد الفنان أحمد عز ،الذي صادف أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "غريب" صورة مجمعة برفقة أحمد عز من كواليس مسرحية ملك والشاطر، وعلق عليها قائلا:" الشاطر حسن والشاطر عبده، كل سنة وانت طيب يا استاذ ودايما مشرفنا ورافع راسنا جوة وبرة، ويا رب كل سنة وانت جايب سقفها هجبلك تورتة بالشوفان واجيلك عشان النظام الصحى بتاعنا ".

آخر أعمال أحمد عز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز الفنية، هو فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا ،منذ بداية عرضه بالسينمات، وتصدر المكز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.