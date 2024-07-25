رشوان توفيق: صحتي جيدة وبدعي ربنا ميحوجنيش لحد.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان القدير رشوان توفيق، أنه يتحدث مع الله عزوجل ويحمده على حاله، مؤكدًا على أن كرم الله كثير، متذكرًا فترة الشباب التي عاشها وأنه في صلاته يدعو بأن لا يعتمد على غيره في مرضه.



وأضاف رشوان توفيق، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، قائلًا:«أنا بصحة جيدة وربنا كرمني في أولادي وفي صحتي وأحفادي وزوجتي الراحلة وبدعي ربنا في كل صلاتي أنه ميحوجنيش لحد وكنت بقول لزوجتي انتي كرم كبير من ربنا، وعاشت معايا 63 سنة وكنت بعاتبها على صبرها معايا».

وتذكر رشوان توفيق، عندما سافر إلى سوريا، ولكن أتصل به المخرج حلمي رفله لكي يشارك في أحد الأعمال مع الراحل عماد حمدي، وزوزو حمدي، ووقتها تقاضى مبلغ ٤٠ جنيه وكان يعطي زوجته الأموال ويأخذ منها مصروفه.

واختتم رشوان توفيق حديثه، أن زوجته قالت له أنه شخص مُسرف، والجمهور أشاد به عن دوره في مسلسل «جودر» الذي عرض في رمضان الماضي، من خلال مشهدين فقط في العمل والذي كان الأكثر تأثيرًا خلال ذلك الموسم الدرامي.