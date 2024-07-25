محمد جمعة يهنئ أحمد عز بعيد ميلاده: عيد ميلاد العز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد جمعة على تهنئة الفنان أحمد عز بعيد ميلاده، الذي صادف أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جمعة" صورة تجمعه بـ أحمد غز، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت صاحبي وأخويا، عيد ميلاد العز، أحمد عز".

آخر أعمال أحمد عز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز الفنية، هو فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا ،منذ بداية عرضه بالسينمات، وتصدر المكز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.