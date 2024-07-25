في هذا الموعد..أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية "نغزة" مع يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "نغزة" بالتعاون مع يسرا، غدا الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتطبيقات الموسيقية المختلفة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "سعد" صورة برفقة يسرا من برنامجه "بيت السعد" ،الذي يقدمه مع شقيقه عمرو، وعلق عليها قائلا:" ستنوا بكرة أغنية نغزة مع النجمة يسرا من برنامج بيت السعد الساعة 7 م على يوتيوب وكل المنصات".

آخر أعمال يسرا

يشار أن آخر أعمال يسرا فيلم "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

و لقد حقق فيلم "شقو" نجاحًا فنيًا كبيرًا، عند عرضه وكان ينافس ٤ أفلام في دور العرض السينمائية الا وهي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وفيلم "عالماشي"، وفيلم "أسود ملون"، وفيلم "السرب" بطولة أحمد السقا.





أحداث فيلم "شقو"



قصة الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوغن، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركة وتشويق وكوميديا، عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.