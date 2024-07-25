عاجل - ترامب: سأوقف الحرب الروسية الأوكرانية لو وصلت إلى البيت الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - قال مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "سأوقف الحرب الروسية الأوكرانية إذا وصلت إلى البيت الأبيض".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه تمكن من هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة الانتخابية لأنه شخص مزيف، مشددًا على أنها كانت قاسية على بايدن، منوهًا بأن إدارته فشلت في ملف الانسحاب من أفغانستان.

وتابع: "إدارة بايدن فشلت في كل الملفات بما فيها حماية الحدود، وبايدن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2020 بالتزوير".