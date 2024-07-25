نتنياهو يقترح أمام الكونجرس تشكيل "تحالف أبراهام" لمواجهة إيران

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أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء، لإنشاء تحالف دولي في الشرق الأوسط يجمع إسرائيل ودولا عربية وأمريكا، لمواجهة إيران.

وقال نتنياهو إن "التحالف الجديد سيكون امتدادا طبيعيا لاتفاقات أبراهام، مشيرا إلى أن جميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف".

وفي معرض حديثه عن المخاوف من امتلاك طهران للسلاح النووي، قال نتنياهو: "عندما تتحرك إسرائيل لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية فإنها تحمي نفسها وتحمي أمريكا".

وأضاف أن إسرائيل والعالم العربي وأمريكا، يواجهون خطر "محور الإرهاب" الذي تقوده إيران في الشرق الوسط.

وقال: "عالمنا يشهد اضطرابات، في الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب بقيادة إيران إسرائيلَ وأمريكا وأصدقاءنا العرب، هذا ليس صراع حضارات، إنه صراع بين الهمجية والحضارة".

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونجرس الأمريكي في رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة، وسط ترجيحات بأن يكون خطاب نتنياهو موجها كذلك للداخل الإسرائيلي حيث يلاقي نتنياهو معارضة متصاعدة على خلفية إدارته للحرب.

واللافت أن نتنياهو ليس موجودا في واشنطن بدعوة من البيت الأبيض، بل بدعوة من القادة البرلمانيين الجمهوريين الذين انضم إليهم القادة الديمقراطيون على غير رغبة منهم، في ظل الخلاف بين نتنياهو والبيت الأبيض على خلفية الانتقادات العلنية التي وجهها نتنياهو لإدارة بايدن رغم الدعم المطلق الذي قدمته لإسرائيل خلال الحرب.

وتغيب نائب الرئيس كامالا هاريس، عن الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها هي من يجب أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول.