أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف راتب

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صنعاء تعلن صرف نصف راتب

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم بدء صرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر 2020 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات. صنعاء تعلن صرف نصف راتبأعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم بدء صرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر 2020 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات. وأكد رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، استكمال كافة الإجراءات المالية وضخ المبالغ إلى البريد والبدء بعملية الصرف، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة. وأشار إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.

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