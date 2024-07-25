أول تعليق من زيزو بعد التعادل أمام الدومينيكان في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد زيزو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، على مباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره الدومينيكان في الجولة الأولى ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تعليق زيزو بعد التعادل أمام الدومينيكان في الأولمبياد

قال زيزو في تصريحات عبر تصريحات عبر أون تايم سبورت: "الحمد لله على كل شئ، ولم نكن نتمنى هذه النتيجة، وكنا نتمنى الانتصار، كان ينقصنا الثقة في أننا يمكننا تحقيق الفوز".

وتابع: "منتخب الدومينيكان فاجئنا اليوم، كنا نتوقع أن يكونوا بهذه القوة بعد مشاهدة مبارياتهم من قبل، وكل مباريات الأولمبياد صعبة".

واختتم تصريحاته: "المشوار مازال طويل في البطولة، ويتبقى لنا مباراتين في دور المجموعات".

تعادل مخيب للآمال

وسقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي ليقتنص نقطة ثمينة في بداية مشوار الأولمبياد.