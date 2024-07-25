نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يضم صفقته الجديدة من حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، تعاقده مع صفقته الجديدة المنضمة حديثا من فريق حرس الحدود، وذلك لتدعيم حراسة المرمى خلال الموسم الجديد.

كريم عماد ينضم لصفوف مودرن سبورت

وانضم حارس مرمى حرس الحدود لصفوف مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للاستفادة من خدمات اللاعب لبداية موسم مهم وقوي.

وشارك كريم عماد في عودة فريقه السابق حرس الحدود، للعودة للاضواء إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر ترتيب دورة الترقي، وقدم مستوى مميز جعلت الأنظار تتجه إليه التعاقد معه.

ولكن سرعان ما قدمه مع حرس الحدود، جعل فريق مودرن سبورت يقطع الطريق على الفرق التي تريد أن تتعاقد معه للاستفادة من خبراته.

وتعاقد مودرن سبورت، مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما أنهى اللاعب تعاقده مع فريقه.