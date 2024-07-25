نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي محمد شبانة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، وميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وانتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام الدومينيكان في أولمبياد باريس بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقد أبدى الإعلامي محمد شبانة استغرابه من فشل المنتخب في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن هناك أملًا كبيرًا في خطف بطاقة الصعود للدور الثاني.

وعبّر عن اندهاشه من طريقة لعب المدرب ميكالي أمام الدومينيكان، حيث دفع بتشكيل غريب، ولم يكن هناك انسجام بين التشكيل.

وأشار إلى أن الفشل الذريع لاتحاد الكرة يظهر في كل القضايا، وأن الحالة الحالية للمنتخبات المصرية لم تحدث من قبل في تاريخ الكرة المصرية.