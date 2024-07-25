من مهرجان العلمين الجديدة.. وزير الرياضة ورئيس الشركة المتحدة يشاركان أبطال مصر في الصورة الرسمية قبل مشاركتهم بالدورة البارالمبية باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 03:36 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحي علي اصطحاب البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في بارلمبياد باريس 2024، إلى مدينة العلمين الجديدة وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري .

وأبدي وزير الرياضة سعادته بالتصميم الخاص بملابس البعثة المصرية حيث تعد المرة الأولي التي يتمً بها توحيد الزي للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس والبعثة المصرية البارالمبية .

أضاف وزير الرياضة اننا هنا اليوم مع المنتخبات المصرية وهم قادرون علي تحقيق المزيد من النجاح ، وتوجه "صبحي بالشكر الي جميع أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية ورؤساء الاتحادات عن جهودهم خلال الفترات الماضية مع اللاعبين بمختلف الألعاب طوال فترة التصفيات المؤهلة للأولمبياد البارالمبي .

وقال وزير الرياضة انه يتشرف بمشاركته وتواجده للعام الثاني علي التوالي بمهرجان العلمين والذي يعبر عن بلدنا بالجمهورية الجديدة وشعارها "البناء والتنمية

وارجع وزير الرياضة سبب اختيار مدينة العلمين الجديدة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية البارالمبية والتي تبين وتظهر للجميع ما أصبحت عليه مصر اليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حيث تغيرت معالم مصر في جمهوريتنا الجديدة بعد التطور الكبير الذي شهدته البلاد من تطوير للبنية التحتية الكبير والملحوظ للجميع .

وركز وزير الرياضة علي القرار التاريخيّ الذي اصدره سيادة الرئيس بزيادة قيمة المكافآت وايضًا ما تم تنفيذه بالسابق منُ توجيهات سيادة الرئيس

بمساواة أبطال الأولمبية بالبارالمبية بالمكافآت المالية المخصصة لهم في حال تحقيقهم لميداليات بالأولمبياد .

ووعد وزير الرياضة بتقديم العديد من الأنشطة والفاعليات المميزة والتي تغطي رغبات كافة فئات الشعب المصري ومنها مهرجان الهجن وسباق السيارات والعديد من مسابقات الألعاب الترفيهية بالإضافة الي تنظيمنا لدوري مراكز الشباب وتنفيذ المرحلة النهائية منه علي أرض مدينة العلمين.

واختتم وزير الرياضة حديثه بان الصورة الرسمية للبعثة والتي تم التقاطها اليوم جاءت ضمن احتفالنا بمهرجان العلمين والتي بدأت بالفعل في تنظيم تلك الفاعليات والأحداث الفنية والثقافية والرياضية ، مضيفا "صبحي " نحاول دمج ممارسة الرياضة مع البطولة ولدينا امال وطموحات ان يمارس الكثير من المصريين الرياضة ، وسوف نبذل كل الجهد من خلال الوزارة لتلبيه جميع رغبات الشباب المصري .

واختتم وزير الرياضة حديثة بان مصر بالفعل أصبحت قبلة وأرض جاذبة لجميع البطولات القارية والدولية بما تملكه من بنيه تحتية ورياضية مميزة بفضل دعم القيادة السياسية .

فيما قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان مهرجان العلمين يشتمل علي العديد من الألعاب الرياضية والتي تنفذها وزارة الرياضة بالتعاون مع المتحدة موضحاً ان هذا التعاون بين المتحدة والوزارة ليس الاول ولكن هناك العديد من المشرعات المشتركة والتي تأتي علي رأسها مشروع كابيتانو.

فيما توجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في بارالمبياد باريس، بالشكر الي وزير الرياضة والدولة المصرية وحرصه علي التقاط الصور مع البعثة المصرية البارالمية والتي ستمثل الدافع الكبير للاعبين والبعثة المصرية في زيادة عدد الميداليات التي سيحقّقها أبطالنا في تلك المنافسات .

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية.

وعلي هامش الصورة الرسمية قام وزير الرياضة بعمل جولة تفقدية ومشاركة الزائرين في أنشطتهم وفاعليتهم المقامة والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمهرجان العلمين بنسخته الثانية.