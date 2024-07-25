نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول زيارة خارجية له.. وزير الأوقاف يشارك بالمؤتمر الدولي الخامس بروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مساء اليوم الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف إلى مدينة قازان الروسية، حيث يشارك وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م.

ذلك تعزيزًا لدور مصر ومكانتها ورسالتها الدينية في أنحاء العالم، يأتي ذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على توطيد أواصر المحبة بين الشعبين، ومواصلة السير والعمل المشترك لتقوية هذه العلاقات المتميزة، وفي إطار الانطلاق برؤية مصر إلى آفاق العالم تحقيقا لمنهجية الأزهر الشريف في نقل العلوم والمعارف والخبرات والتشبيك مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، سعيا لنشر قيم الأخلاق والأمان والاستقرار، وحفظا للأوطان، وزيادة في العمران، وصناعة للحضارة، وتحقيقا لمقاصد الشرع الشريف.

كان في استقبال معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الدكتور كاميل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.