حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 26-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 26-7-2024

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات تتوضح الامور ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتجد نفسك مطمئنا في عملك وبين الاهل والاحباء تكون الاجواء جيدة جدا تلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات على كافة الاصعدة.

عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم

حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-7-2024

مهنياً: عليك ان تلجأ الى الواقعية والمنطق اذا اردت النجاح والدعم مع وجود القمر في مربع مع برجك ناقش بهدوء وثبات ولا تسلط عليك الاضواء ويجب ان تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به ولا تخاف من شيء بالرغم من كل المواجهات انت محمي من الشمس ومن كوكب الحظ المشتري.

عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26-7-2024

مهنياً: تتبنّى وجهة جديدة مريحة، تحت تاثيرات القمر من الدلو فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، قد تجد فرص للتقدّم في المؤسّسة التي تنتمي اليها وربما يصلك قبول بعقد جديد ويتيح فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.

عاطفياً: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وتعرف منه حقيقة ما يحصل معه.

صحياً: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26-7-2024

مهنياً: تساهم تاثيرات القمر من برج الدلو في تحقيق امنياتك ويشير الى تسهيلات كبيرة والى حماية في بعض الأحيان وتدل على دعم خارجي وتحرك تضامني وتمويل وعقود وتكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيراً.

عاطفياً: لا تفاوض بشأن علاقة مستجدة على الصعيد العاطفي، الوقت غير مناسب ونفسيتك مضطربة قليلا

صحياً: صحتك قوية اليوم، لكن عليك الحفاظ على طاقتك وعافيتك طوال الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 26-7-2024

مهنياً: تكون الاجواء ثقيلة ومعاكسة تحت تاثيرات القمر من الدلو والشمس من الثور ما يجعلك قلقا متذمرا لاقل اشارة وتشكو من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال وكن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم.

عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-7-2024

مهنياً: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك ما يجعلك ترى الامور بوضوح وبنظرة متفائلة يطمئن بالك على حصد الدعم والتأييد ومن الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وأكثر أهمية.

عاطفياً: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم، وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم لها علاقة بمستقبلك العاطفي.

صحياً: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 26-7-2024

مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وقد تحظى بفرصة ثمينة لاحراز انتصار كاسح مع وجود القمر في برج الدلو الذي يشير من موقعه الايجابي الى تطورات مهمة جداً ويتحدّث عن سفر او لقاء خارج البلاد وربّما تنكبّ على دراسة مهمّة.

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي.

صحياً: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26-7-2024

مهنياً: تجنب الغضب والانفعال ولا تدع احد يستفزك احم سمعتك ولا تشوهها لا تخالف القانون لان رؤيتك للأمور ليست واضحة تماماً فقد تخسر فرصة عمل مطروحة او تهدد عملك الحالي كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.

صحياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26-7-2024

مهنياً: يوم ايجابي جدا تحت تاثيرات القمر من الدلو فأستفيد منه باستطاعتك التوصل الى حلول جيدة بحيث تتسارع الاحداث بشكل مميز واستثنائي وتتلقى جوابا او عرضا مهنيا مهما وتعرف لقاء ناجح او مصالحة او نجاحا باهرا وتباشر بتنفيذ مشروع او تحصل على موافقة طال انتظارها.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف من التحديات ولا الاستفزازات فهي لن تطال العلاقة بأي سوء.

صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26-7-2024

مهنياً: لا يزال الجو العام ترابي بامتياز مليء بالحماسة والنشاط فعالا سريعا فتحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار ما يجعلك تطلق العنان لنشاطاتك الذهنية والفكرية وايضاً الجسدية. لذلك لن يكون لديك الكثير من الوقت الفارغ فجدول اعمالك حافل بالارتباطات والواجبات المتنوّعة.

عاطفياً: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه عن النفس والخروج من شرنقة المسؤوليات المنزلية.

صحياً: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26-7-2024

مهنياً: لا تزال تاثيرات القمر في برجك تخدم مصالحك تكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك سيتوجّب عليك متابعة عملك عن كثب وبنشاط اكبر يوم جيد للزيارات والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلاً من الاتصالات المهنئة بنجاحك.

عاطفياً: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين والمنافقين لتعكيرها.

صحياً: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-7-2024

مهنياً: لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك، تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي سلبياتها وعلى الارجح قد تواجه عوائق وعراقيل ابتعد عن الضجيج والصخب ولا تحسم قرارا قد يخذلك الحظ.

عاطفياً: تتخلص والشريك من الآراء المختلفة أو المتناقضة، وتتغلبان على بلبلة ما يدفعكما الى الشعور بالراحة والطمأنينة.

صحياً: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.