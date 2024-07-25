إيرادات فيلم عصابة الماكس بالسينمات أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 04:32 مساءً - احتفل فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس الأربعاء، المركز الخامس في ترتيب إيرادات الأفلام بشباك تذاكر دور العرض المصرية، ولم يتفوق سوى على فيلم أهل الكهف الذي تذيل القائمة.

فيلم عصابة الماكس

وفيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

الفيلم بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

إيرادات فيلم عصابة الماكس أمس

وحقق فيلم عصابة الماكس أمس الأربعاء إيرادات وصلت لـ 136 ألف جنيه في المركز الخامس بعد كل من أفلام: “إكس مراتي”، “ولاد رزق 3”، “اللعب مع العيال”، “جوازة توكسيك”.