نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري
عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها في الملعب.
ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.