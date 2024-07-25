نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.