نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: أكثر من نصف سكان مولدوفا يعارضون انضمام البلاد إلى الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت نتائج استطلاع رأي في مولدوفا أن أكثر من نصف سكان البلاد يعارضون انضمامها إلى حلف الناتو.

وفي استطلاع، أجراه معهد التسويق واستطلاعات الرأي العام IMAS، وجهت إلى السكان عدة أسئلة بشأن خياراتهم في حال جرت في البلاد استفتاءات حول مختلف المواضيع.

وعارض 58% من المواطنين انضمام البلاد إلى الناتو، فيما أيده 26% من المستطلعة آراؤهم.

وفي حال إجراء الاستفتاء على انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، قال 53% إنهم كانوا سيصوتون بـ "نعم"، بينما عارض ذلك 33%.

وأيد 38% الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مقابل 40% ضده.

وفي ما يخص الوحدة مع رومانيا، أيدها 36% من السكان، فيما عارضها 53% ممن تم استطلاع آرائهم.

وأيد 45% من المواطنين سياسة خارجية متزنة، تقضي بالحفاظ على العلاقات مع روسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء، بينما أيد 31% السياسات المؤيدة للغرب، و12% سياسات مؤيدة لروسيا فقط.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 8 و21 يوليو الجاري بمشاركة 1093 مواطنا مولدوفيا. وبلغت نسبة الخطأ 3%.