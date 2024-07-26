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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي على أنه لا تعليق من جانب ناديه على قرارات رابطة الأندية بشأن أحداث لقاء بيراميدز في الدوري.

مصدر بالأهلي: لا تعليق على قرارات الرابطة بشأن أحداث لقاء بيراميدز..وننتظر لجنة الانضباط

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تلك الأحداث ووقتها سيكون لكل حدث حديث.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز ٣ مباريات وتغريمه ٥٠ ألف جنيه وتحويله إلى لجنة الانضباط لما بدر منه خلال مباراة فريقه الماضية أمام الأهلي في الدوري الممتاز.