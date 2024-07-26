نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الملاعب… طارق مصطفى عنصر واعد وقائمة دولية مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، من محطاتها الأخيرة كما انتهى دور الستة عشر رسميا من بطولة كأس مصر والتي شهدت مشاركة وجوه شابة خلال الموسم الحالي.

ومن ضمن الوجوه الواعدة والتي شاركت في البطولتين هو حكم منطقة الإسكندرية طارق مصطفى والذي شارك في الأهلي والألمنيوم في بطولة كأس مصر.

رحلة البداية

بداية طارق في المجال الرياضي جاءت كلاعب ناشئ في نادي الاتحاد السكندري والذي بدأ فيه من عمر التاسعة حتى 17 عشر عاما

محاولات المساعد في الاستمرار بثوب اللاعب في الدرجة الثالثة لكن المحاولات لم تأتي ثمارها ليودع في عمر السابع عشر

إلى المجال التحكيمي

ودع الحكم السكندري المستديرة لاعبا لكرة القدم ومن حبه للرياضة عاد من جديد لكن حكما مساعدا في عمر 18 عاما

البداية كانت في العام 2013 لتستمر الرحلة التحكيمية حتى عام 2019 حكما للدرجة الأولى

الظهور الأول في الممتاز

رحلة الاجتهاد الكبيرة جاءت بأولى ثمارها بعد الظهور الأول في الدوري المصري الممتاز ليكون طارق على الموعد في مباراة بيراميدز والمقاولون برفقة الحكم المعتزل حاليا جهاد جريشة

12 مباراة في الموسم الخالي

ووصل المساعد الدولي إلى 12 مباراة في الموسم الحالي أبرزها مباراة الأهلي والألومنيوم في بطولة الكأس.

ومن أبرز مباريات الدوري مودرن سبورت وسيراميكا كليبوترا،بلدية المحلة ونادي زد،بلدية المحلة والمصري

الطموح المستقبلي للمساعد تسجيل مشاركة مميزة وكبيرة وذلك تمهيدًا للمشاركات الخارجية في المحافل الدولية المختلفة وختاما بالمشاركة في المونديال.