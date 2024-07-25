من هو الحكم الفرنسي بينوا باستين الذي يُدير الأهلي والمصري غدا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، في المواجهة التي تقام تحت قيادة حكام فرنسية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره الأهلي، غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات منافسات الدوري المصري الممتاز،

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الفريقين، لطاقم حكام فرنسى، ويفتش محبي وعاشقي النادي الأهلي عن المعلومات الكافية لمعرفة حكم المواجهة، ومن هو الحكم الذي يُدير مباراة الغد، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، التفاصيل الكاملة.

وتكون طاقم حكام غدا، من الفرنسي بيتنوا باستين حكم ساحة، وهشام زكراني حكم مساعد أول، وزأوريليان بيرثوميو حكم مساعد ثاني.

ويرافقهم توماس ليونارد حكم رابع، وحكم ڤار باستيان ديشبي وحكم مساعد للڤار رومان ليسروج.

من هو الحكم الفرنسي بينوا باستين؟

وانطلقت مسيرة الحكم الفرنسي، البالغ من العمر 41 عاما، في عام 2009، وفي عام 2024 حصل على الشارة الدولية، كما أنه شارك في 450 مباراة.

وتمكن من أشهار 1684 بطاقة صفراء، و78 بطاقة حمراء، في أرضية الملعب أثناء التحكيم خلال مسيرته.

وأدار الحكم الفرنسي بينوا باستين مباراة كلا من: ريال مدريد الإسباني ونادي أبويل نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2017/20218، ومانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار الإوكراني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017\2018، كما أنه إدارة مباراة نادي برشلونة الإسباني وجالاتا سراي التركي في دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2020\2021.

