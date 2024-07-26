نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. نداي يُفجر أزمة كبرى في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

أزمة في الزمالك بسبب نداي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي عن أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء بطلها السنغالي إبراهيما نداي.

وأوضح المصدر أن مران اليوم كان الأخير للسنغالي إبراهيما نداي في الزمالك بعدما تم إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بنهاية علاقته بالنادي الأبيض.

وتابع المصدر أن هناك حالة غضب من مسؤولي الزمالك تجاه السنغالي إبراهيما نداي بعدما رفض اللاعب الموافقة على جدوله مستحقاته المتأخرة البالغة 750 ألف دولار.

وأكمل المصدر موضحًا أن نداي رفض استكمال الموسم المتبقي في عقده مع الزمالك وطالب بالحصول على قيمة عقده كاملا أو شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واختتم المصدر موضحًا أن هناك علامات استفهام لدى مسؤولي الزمالك بشأن إصرار السنغالي إبراهيما نداي على تقاضي مستحقاته كاملة ورفض الجدولة.

من الجدير بالذكر أن عقد السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأبيض مع الزمالك خلال الموسم الجاري يبلغ مليون و100 دولار.