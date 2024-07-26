على مدار التاريخ.. أولمبياد باريس تحطم الرقم القياسي ببيع 9.7 مليون تذكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 12:32 صباحاً - أعلنت اللجنة المنظِّمة لأولمبياد باريس 2024، بشمل رسمى اليوم الخميس، تحطيم الرقم القياسي لعدد التذاكر المبيعة على مدار تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية، لافتةً إلى أن العدد مرشَّحٌ للزيادة في ظل استمرار عملية طرح التذاكر.

وأكدت اللجنة أنه تم بيع أو تخصيص تسعة ملايين و700 ألف تذكرةٍ لدورتَي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بواقع ثمانية ملايين و700 ألف للأولمبياد، ومليون للدورة البارالمبية.

وتشهد أولمبياد باريس 2024 طرح 10 ملايين تذكرةٍ، ومع ذلك ستبقى كثيرٌ من المقاعد شاغرةً خلال الفعاليات. ومن المرجَّح ارتفاع العدد نظرًا لأن تذاكر 45 من المسابقات الرياضية ما زالت متاحةً.

وحطمت أولمبياد باريس الرقم القياسي لعدد التذاكر المبيعة في تاريخ الدورات الأولمبية الصيفية المسجَّل باسم أولمبياد أتلانتا 1996 التي شهدت بيع ثمانية ملايين و300 ألف تذكرةٍ.

وبدأ العد تنازليا لانطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، خلال ساعات مساء الجمعة في العاصمة الفرنسية، بحفل فريد من نوعه، قد يكون الأغرب عبر تاريخ الألعاب الطويل، والذي سيقام لأول مرة فى التاريخ خارج أسوار الملعب، فى البطولة التي تُقام ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين فى اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.

ويبدأ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة، ويستمر لنحو 4 ساعات، ويتألف من 12 جزءاً، سيكون بعضها حول البلد المضيف فرنسا.

وسيحول الاحتفال العاصمة الفرنسية إلى مسرح حيث سيقام العرض التقليدي للرياضيين في القوارب على طول نهر السين، مرورا بالمعالم الباريسية الأكثر شهرة.

وسيحظى حفل الافتتاح بأكبر تغطية تليفزيونية مباشرة، من قبل الشركة السمعية والبصرية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، المكلفة بالإنتاج، كما سيقام موكب الافتتاح الذي سيحمل آلافا من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلو مترات على متن 85 قاربا.