نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى إبراهيم تهاجم ارتداء الحلق للرجال: ينفع تلبس مايوه وتمشي في الشارع وتقول حرية شخصية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإعلامية نجوى إبراهيم علي إنتقاد بعض بعض الرجال الذين يرتدون الحلق في الأذن، تحت مسمى الحرية الشخصية، وحذرت من انتشار هذا السلوك من خلال التقليد، وذلك خلال تقديم برنامجها "بيت العز" عبر نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "كل واحد بيحب يبسط نفسه بطريقة معينة، لكن لما تمسك واحد لابس حلق وعامل زعرورة وحاطط حظاظات، وبعدين يقول وإنت مالك دي حرية شخصية، أيوا بس إنت ماشي في الشارع حضرتك وهتنشرها".

وتابعت: "لما ييجي ابني صغنن عنده 10 سنين يقول ماما أخرميلي ودني علشان أحط حلق زي البنات، هل تقدر تلبس مايوه وتمشي في الشارع وتقول دي حرية شخصية؟ كله بيقلد كله".