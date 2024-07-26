أمينة خليل: لهذا السبب تحمست لـ "إكس مراتي".. ودايما بحب تغيير جلدي ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أمينه خليل عن تجربتها في فيلم " إكس مراتي" قائلة:'داخلة في الكوميدي على مهلي ومتحمسة وخايفة جدا لكن مبسوطة بالفيلم وطول عمري نفسي اشتغل مع هشام ماجد وتابعت حلقة حلقة من مسلسل أشغال شقة وأول ما جالي الفيلم ده تحمست وقولت هعملوا.

أضافت أمينه خليل في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' المخرج معتز التوني بيدي طاقة إيجابية رغم الصعوبات وأنا بحب ادخل لوكيشن مع نوعية المخرجين دي.

كما تحدثت عن تعاونها المتكرر مع محمد ممدوح قائلة:' وجود تايسون أمان في أي حاجه وارتحت جدا وكل العناصر لقيتها مكتملة.

حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات قياسية في أول يوم عرض له في دور السينما. وفقًا للبيانات الأولية، فقد تمكن الفيلم من جذب 2 مليون و105 آلاف و777 جنيهًا في افتتاحيته، متفوقًا على توقعات المحللين والنقاد.

هذا النجاح الساحق يؤكد على قدرة الأعمال العربية على المنافسة على مستوى عالمي، وينذر بموسم سينمائي مثير للغاية في الأسابيع المقبلة.



ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.