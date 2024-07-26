إيساف يوجه رسالة قاسية وهذه حقيقة عزيزي الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الفنان إيساف الجدل حول طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عزيزي الإنسان"،

حيث حرص "إيساف" على توجيه رسالة لكل شخص تدخل في حياة الآخرين من خلال نشر فيديو أغنيته "عزيزي الإنسان" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" أقولك أحسن حاجة تعملها خليك في حالك عزيزي الإنسان أغنية جديدة كاملة دلوقتي على اليوتيوب وجميع المنصات، والأغنية من كلمات وألحان دونجا، توزيع أحمد عبد السلام، إخراج طارق حسين".



تعليقات الجمهور على منشور عزيزي الإنسان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات استحالة الناس لازم تدخل في أمورك، الأغنية جاية على الوجع، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

إيساف في لون جديد بـ ضيف شرف

يستعد الفنان إيساف خلال الفترة المقبلة طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ضيف شرف"،

حيث شارك مقطع فيديو جديد لأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" سلام يا سام سلام يا توكسيك، مفيش امتع من انك تغني الأغنية مع اللي كاتبها وملحنها محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، ضيف شرف قريبا.