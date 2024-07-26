نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس قبل الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد التعادل السلبي المُخيب للأمال أمام دومينيكان.. يستعد المنتخب المصري الأولمبي، لإستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، وخوض مباراته القادمة، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وقد أقيمت مواجهة مصر ضد الدومنيكان على ملعب «لا بوجوار»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

كما فاز منتخب إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، على نظيره أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة حصل المنتخب الاسباني على ال 3 نقاط في مجموعة منتخب مصر الأولمبي.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

1/ منتخب إسبانيا 3 نقاط.

2/ منتخب مصر نقطة.

3/ منتخب جمهورية الدومينيكان نقطة.

4/ منتخب أوزبكستان دون نقاط.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان القادمة في أولمبياد باريس

ووقع اختيار الفراعنة ضمن المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كلا من إسبانيا، أوزبكستان، ومنتخب الدومينكان.

تنطلق مباراة مصر القادمة، بعد التعادل السلبي أمام الدومينيكان بمواجهة نظيره أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، حيث تقام غدًا السبت الموافق 27 يوليو 2024، ويحتضن اللقاء ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

وتنقل مواجهة مباريات أولمبياد 2024 عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

معلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان

وتذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان، في أولمبياد باريس 2024، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD.