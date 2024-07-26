نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي مواجهة المصري البورسعيدي، وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واشتغلت المنافسة بين نادي بيراميدز والأهلي وذلك من حصد لقب الدوري المصري.

الأهلي يمتلك فرصة أكبر من أجل الدفاع لقب الدوري بعد احتلال الوصافة لكن بفارق نقطتين ومباريات أقل بداعي المشاركات الأفريقية.

مؤجلات النادي الأهلي

ينتظر النادي الأهلي 8 مؤجلات بدايتها من المصري البورسعيدي بينما يواجه في مباراته الأخيرة مودرن فيوتشر.

المصري البورسعيدي ضد الأهلي – الجمعة 26 يوليو – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 18.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الإثنين 29 يوليو – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 19.

الأهلي ضد البنك الأهلي – الخميس 1 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 32.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الأحد 4 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 23.

سموحة ضد الأهلي – الخميس 8 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 24.

الأهلي ضد زد – الأحد 11 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 25.

إنبي ضد الأهلي – الأربعاء 14 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 33.

الأهلي ضد مودرن سبورت – لم يحدد بعد – الجولة 34.