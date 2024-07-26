ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟

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أحمد جودة - القاهرة - ستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واقترب المارد الأحمر من حسم اللقب المفضل لديه، بعد التفوق على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله وسام أبو علي في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي.

ماذا يحتاج الأهلي للدفاع عن لقبه؟

خاض النادي الأهلي 3 مباريات أقل من نادي بيراميدز، وفي حال الفوز على المصري تكون الصدراة من نصيبه للمرة الأولى في هذا الموسم.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات في مواجهاته المقبلة ليمكنه من حصد اللقب أمام نادي زد في 11 من أغسطس والذي سيصل رصيده حال الفوز إلى 84 نقطة ولا يمكن لبيراميدز بلوغ هذا الرصيد.

بينما حال الانتصارات في المواجهات المقبلة جميعا يصل للنقطة 90 في رصيد لا يمكن لاصحاب القمصان السماوية بلوغه.

ويحتاج الأهلي إجمالًا إلى جمع 17 نقطة إضافية من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري المصري هذا الموسم، دون النظر إلى نتائج بيراميدز.