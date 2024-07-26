نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري "نايل" قبل مباراتي الأهلي والزمالك أمام المصري وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي مواجهة المصري البورسعيدي بينما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واشتغلت المنافسة بين نادي بيراميدز والأهلي وذلك من حصد لقب الدوري المصري.

الأهلي يمتلك فرصة أكبر من أجل الدفاع لقب الدوري بعد احتلال الوصافة لكن بفارق نقطتين ومباريات أقل بداعي المشاركات الأفريقية.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز (68 نقطة) (29 مباراة)

2- الأهلي (66 نقطة) (26 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (52 نقطة) (30 مباراة)

4- مودرن سبورت (50 نقطة) (31 مباراة)

5- الزمالك (48 نقطة) (27 مباراة)

6- سموحة (45 نقطة) (30 مباراة)

7- زد (44 نقطة) (28 مباراة)

8- سيراميكا كليوباترا (44 نقطة) (30 مباراة)

9- إنبي (42 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (39 نقطة) (31 مباراة)

11- طلائع الجيش (36 نقطة) (31 مباراة)

12- البنك الأهلي (34 نقطة) (31 مباراة)

13- الجونة (33 نقطة) (31 مباراة)

14- الإسماعيلي (32 نقطة) (31 مباراة)

15- فاركو (30 نقطة) (31 مباراة)

16- بلدية المحلة (24 نقطة) (31 مباراة)

17- المقاولون العرب (21نقطة) (29 مباراة)

18- الداخلية (19 نقطة) (31 مباراة)