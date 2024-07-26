نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أوزبكستان غدًا السبت 27 يوليو 2024 على ملعب "لا بوجوار" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر وأوزبكستان غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة أوزبكستان في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس

تذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان غدًا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.