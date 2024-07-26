هل ينجح بايرن ميونخ في خطف موهبة رين من باريس سان جيرمان؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

دويه يجذب اهتمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الفرنسي ديزيريه دويه نجم رين الفرنسي جذب اهتمام كلا من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لكن يبدو أن ديزيريه دويه ستكون وجهته المقبلة النادي البافاري.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن ديزيريه دويه الذي يبلغ من العمر 19 عامًا متحمس بشدة للانضمام إلى بايرن ميونخ إلا أنه لم يتخذ حتى الآن القرار النهائي بشأن مستقبله.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ يسبق باريس سان جيرمان بخطوة في سباق التعاقد مع ديزيريه دويه بسبب تفضيله فكرة الإنضمام إلى صفوف النادي البافاري ورغم ذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة مع العلم أن بايرن ميونخ يفكر في التقدم بعرض جديد على طاولة رين بعد عرض باريس سان جيرمان الأخير.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ديزيريه دويه يرتبط بعقد مع رين يمتد حتى يونيو 2026 ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 30 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ولفتت الصحيفة الألمانية أن ديزيريه دويه يمثل منتخب فرنسا الأولمبي في الوقت الحالي أثناء دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليًا في باريس بفرنسا.