إعلان سار لليمنيين من وزارة الاتصالات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء الثلاثاء عن إنتهاء أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة “AAE-1, EIG, SEACOM” في المياه اليمنية في البحر الأحمر.

وكانت هذه الكابلات قد تعرضت لعطل في أواخر شهر فبراير الماضي.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها على حرصها على سلامة الكابلات البحرية، مشيرة إلى أن المياه اليمنية آمنة تماماً لمد الكابلات البحرية الدولية.

وأوضحت الحكومة اليمنية أنها قدمت التسهيلات والتصاريح اللازمة من الهيئة العامة للشؤون البحرية في صنعاء لسفن صيانة تلك الكابلات في المنطقة، مما ساهم في إنجاز أعمال الإصلاح بنجاح تام.

وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية تسعى إلى الدفع باستكمال تنفيذ مشاريع الكابلات البحرية في المياه اليمنية، وذلك من منطلق الاهتمام بتطوير خدمات الاتصالات عالمياً.

كما دعت الحكومة اليمنية جميع الأطراف إلى ضمان سلامة الكابلات البحرية وتجنيبها المخاطر.

وتؤكد الحكومة اليمنية على أهمية تنفيذ تفريعات الكابلات الخاصة بالجمهورية اليمنية، كخطوة أساسية وهامة في الدفع لتنفيذ كافة مشاريع الكابلات البحرية.

وتشدد الحكومة على عدم المساس بحقوق الشعب اليمني في الاستفادة من استثماراته وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لمواطنيه، وأهمية مساهمة الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في دعم استمرارية مؤسسات الاتصالات الوطنية واستكمالها لمشاريعها.

وتؤكد الحكومة اليمنية على أن تحييد قطاع الاتصالات عن الصراعات السياسية سيسهم في الدفع بتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية المتوقفة وتعزيز التعاون المشترك في حماية الكابلات البحرية المارة في المياه اليمنية.