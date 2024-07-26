اليمن : تعرف على موعد بدء الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر والهند

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت مصادرُ إعلامية الأربعاء، أن الخطوط الجوية اليمنية تتوقع استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء والبدء بجدولتها اعتباراً من اليوم الخميس.

ونقلت شبكة “سديد” عبرَ قناتها بمنصة “تيليجرام” عن مصدر في شركة الخطوط الجوية اليمنية قوله: إن “من المتوقع أن يتم نشر جداول الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن والهند وجمهورية مصر ابتداءً من يوم الخميس”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء، التي وردت في بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وتضمنت إلغاء قرارات البنك المركزي بعدن ضد بنوك صنعاء، واستئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.

وفي سياق إجراءات ومعالجات خفض التصعيد، أكّـد مصدر مصرفي في صنعاء، اليوم الأربعاء بدء تنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك بموجب الاتّفاق، في إشارة للاتّفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأوضح المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك “سويفت” أخطرت البنوك اليمنية بإعادة تفعيل الخدمة.

وأشَارَ المصدر إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء ألغى بدوره بعض الإجراءات التي اتخذها، كخطوة للتعبير عن حسن النوايا.

ونوّه بأن الخطوات التي تمت اليوم تأتي كجزء من المعالجات التي نص عليها الاتّفاق، مشدّدًا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتّفاق لإنهاء كافة العقبات أمام البنوك اليمنية، بما يمكنها من تقديم خدماتها المالية والاقتصادية الوطنية، بما يخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.