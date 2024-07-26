نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة محمد نصر.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر خبر وفاة الفنان الراحل محمد نصر محركات بحث جوجل، عقب إعلان ابنته في منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وكتبت ابنة محمد نصر: لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلي وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي وأطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وأضافت:"الدفنة غدًا بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة غدًا بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



تعليقات الجمهور على المنشور



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أبرز المحطات الفنية لـ محمد نصر

والفنان محمد نصر من مواليد 7 ديسمبر 1969 شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية منها ابن القنصل، الممر، وفيلم على ومسلسل خيط حرير، وحقق شهرة بدوره في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي.

وبدأ محمد نصر مشواره بمشاركته في أدوار ثانوية بأعمال الفنان محمد هنيدي حيث شارك في فيلمي يا أنا يا خالتي ووش إجرام عام 2005 و2006، وعام 2007 شارك في فيلم عندليب الدقي، كما شارك في فيلم مطب صناعي بطولة الفنان أحمد حلمي وفيلم شيكامارا بطولة مي عز الدين ومفيش فايدة بطولة مصطفى قمر وفيلم على جنب يا أسطى وفيلم طباخ الريس ومسلسل واكل وين ستات والفاضي يعمل قاضي والعيادة وعبودة ماركة مسجلة وماما في القسم وطوق نجاة وهربانة منها وغيرها من الأعمال.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد نصر مشاركته في مسلسل بخط الإيد الذي عرض عام 2020 وشارك فيه كل من الفنانة يسرا اللوزي، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.