نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي وحماقي.. شراكة فنية ناجحة لا تنتهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الثنائي عزيز الشافعي وحماقي مرارًا في أعمال فنية ناجحة تحظى بإعجاب الجمهور وتتصدر الترندات.

آخر هذه النجاحات كان أغنية "شاغل عيون الناس" التي جمعت حماقي مع عزيز الشافعي كملحن. نجحت الأغنية في لفت أنظار الجمهور وتصدر الترند بفضل الأداء الاحترافي للمطرب وجودة الألحان والكلمات.

يرجع سر هذا النجاح المتكرر إلى التفاهم والتناغم بين الثنائي، حيث ينجح عزيز الشافعي في ترجمة رؤية حماقي الفنية إلى كلمات وألحان تتناسب مع أسلوبه الغنائي.



كما يتمتع حماقي بالقدرة على تحويل هذه الأعمال إلى إبداعات فنية راقية تلقى إعجاب الجمهور.

ويؤكد نجاح "شاغل عيون الناس" على قوة هذا التعاون المُثمر، والذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل لإنتاج المزيد من الأعمال الناجحة.



تفاصيل أغنية شاغل عيون الناس

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر توما.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية

كده كتير هغير لأ كفاية

يا قمري اللي نوّر سمايا

إديني فرصة محتاج معاد

وداري عني عينك تداري

أداري إيه ما خلاص قايدة ناري

عيني عليك في ليلي ونهاري

يا عيني ع العشق اللي زاد

ده مافيش زي حبيبي زي

زي حبيبي هلاقي مين

لو قالوا إن حبيبي جَي

مش ممكن أغمض عين

يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية

كده كتير هغير لأ كفاية

يا قمري اللي نوّر سمايا

إديني فرصة محتاج معاد

وداري عني عينك تداري

أداري إيه ما خلاص قايدة ناري

عيني عليك في ليلي ونهاري

يا عيني ع العشق اللي زاد

الرقة دي مش على حد

والحنية دي بقى فين

والله بتكلم جد

كده عقدت الباقيين

وهدلع فيك وأنا حر

ده مافيش بعدك حلوين

عادي جدًا لو تتغر

مين قدك يا حبيبي مين

