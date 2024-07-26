نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 أفلام.. أمينة خليل تتألق في عالم السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة أمينة خليل في الفترة الماضية وتعيش حالة من النشاط الفني على المستوى السينمائي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اقتحمت أمينة خليل عالم السينما في المواسم السينمائية الأربعة الأخيرة، حيث قامت بتقديم 4 أفلام دفعة واحدة في كل موسم بداية من نهاية عام 2023 حتى موسم الصيف السينمائي الجاري.

فيلم شماريخ

وافتتحت أمينة خليل عام 2024 بفيلم "شماريخ" الذي عرض في دور العرض يوم 7 ديسمبر 2023 الماضي واستمر عرضه طوال موسم إجازة منتصف العام الدراسي، والفيلم تشارك في بطولته أمينة خليل مع آسر ياسين ويشارك في العمل خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم أنف وثلاث عيون

وشاركت أمينة خليل بظهور خاص في فيلم "أنف وثلاث عيون" الذي انطلق عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي.

فيلم شقو

وتواجدت أمينة خليل في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم "شقو" الذي شاركت في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم إكس مراتي

وتتواجد أمينة خليل في موسم الصيف السينمائي الحالي بفيلم إكس مراتي الذي طرح في دور العرض أمس الأربعاء، ليكون رابع أفلامها فى عام 2024، والفيلم يجمعها بالنجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح ويشارك في بطولته علي صبحي، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول 3 شخصيات رئيسية هم: هشام ماجد الذي يجسد دور طبيب نفسي، يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه (محمد ممدوح) حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر (أمينة خليل) ووالد ابنها، ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين الشخصيات الثلاث.