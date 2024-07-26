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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح في مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب للاستفادة من الخبرات

عبدالمجيد: مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة..والأبيض يلعب دون ضغوط

وقال عيدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الدفع بالناشئين فرصة لاستكشاف قدراتهم قبل نهاية الموسم، وعملية التدوير هي سلاح جوميز للتغلب على ضغط المباريات".

وأضاف: "جوميز يعمل على تجهيز لاعبي الزمالك للموسم الجديد من خلال الحكم على مستوى جميع اللاعبين بالاضافة إلى مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين الناشئين".

وأوضح: "مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون صعبة على الفريقين ولكن الفريق الأبيض يلعب دون ضغوط عكس الفريق الأخر وسيكون منافس صعب رغم الغيابات".

واختتم: "أشفق على جوميز بسبب الغيابات التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي، وغيابات محمد صبحي مؤثر على المستوى الفني".

