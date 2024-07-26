الرياضة

عبدالمجيد: مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة..والأبيض يلعب دون ضغوط

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح في مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب للاستفادة من الخبرات

عبدالمجيد: مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة..والأبيض يلعب دون ضغوط

وقال عيدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الدفع بالناشئين فرصة لاستكشاف قدراتهم قبل نهاية الموسم، وعملية التدوير هي سلاح جوميز للتغلب على ضغط المباريات".

وأضاف: "جوميز يعمل على تجهيز لاعبي الزمالك للموسم الجديد من خلال الحكم على مستوى جميع اللاعبين بالاضافة إلى مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين الناشئين".

وأوضح: "مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون صعبة على الفريقين ولكن الفريق الأبيض يلعب دون ضغوط عكس الفريق الأخر وسيكون منافس صعب رغم الغيابات".

واختتم: "أشفق على جوميز بسبب الغيابات التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي، وغيابات محمد صبحي مؤثر على المستوى الفني".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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