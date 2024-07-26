نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أحداث فاتتك وأنت نائم".. بريطانيا تنقلب على إسرائيل وهاريس تحرج نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحداث عديدة شهدتها الساعات الماضية من الليل، حيث اسُتهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، كما شهد أيضًا لقاءات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز الأحدات العالمية التي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمريكية وعراقية إنه جرى إطلاق 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات تقودها الولايات المتحدة، لكن لم يرد أنباء عن أضرار أو إصابات.

استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

كما تم استهداف القواعد الأمريكية في حقل كونيكو بسوريا، وسماع دوي انفجارات، ووفقًا للمرصد السوري، فإن آخر قاعدة أمريكية في ريف دير الزور استهدفت بصاروخ واحد على الأقل.

وشنت القوات الأمريكية غارات على عدة مواقع وأعلن الجيش الأميركي تدمير منصة إطلاق مسيّرات تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن.

حزب الله يجبر مقاتلات إسرائيلية على الانسحاب

وأعلن حزب الله، أن قواته أجبرت مقاتلات إسرائيلية على الانسحاب من أجواء جنوب لبنان والعودة إلى شمال إسرائيل، وهي الليلة الثانية التي يطلق فيها حزب الله الصواريخ على الطائرات الحربية الإسرائيلية، ويجبرها على التراجع، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم، وأن المسيرة الحوثية مثلت تهديدًا لقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة، حسب "القاهرة الإخبارية".

اجتماع بين "نتنياهو" والرئيس الأمريكي ثم نائبته كامالا هاريس

وفي واشنطن، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث الحرب في قطاع غزة والصراع في الشرق الأوسط، كما اجتمع مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية.

وقالت «هاريس»: «المعاناة الإنسانية في غزة أثارت مخاوفي الجادة، لقد أوضحت قلقي الشديد بشأن الوضع الإنساني المزري هناك، لن أصمت»، حسب مؤتمر صحفي لها.

وعبرت "هاريس" لـ "نتنياهو"، عن قلقها نتيجة حجم الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة، وأضافت: "أبلغت نتنياهو بأن الوقت قد حان لإنجاز اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، دعونا نفعل ما بوسعنا لإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء".

بريطانيا توجه ضربتين لإسرائيل

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فمن المتوقع أن تسحب الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر، اعتراضها الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن صدور مذكرات اعتقال ضد "نتنياهو"، كما أعلنت بريطانيا أيضًا استمرار تمويل وكالة "الأونروا"، في تطور جديد من الحكومة البريطانية الجديدة تجاه إسرائيل والحرب على غزة.

الأمم المتحدة تحذر من الحرارة

وحذرت الأمم المتحدة من موجة الحر الشديدة التي تجتاح العالم خلال الفترة الحالية، وهي مدفوعة إلى حد كبير بأزمة المناخ الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري التي تسبب فيها الإنسان.

وردًا على الارتفاع السريع في نطاق وشدة وتواتر ومدة الحرارة الشديدة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بذل جهود عاجلة ومنسقة لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الحرارة الشديدة، كما حذر «جوتيريش»، من أن البشرية ضحية وباء من الحرارة الشديدة.

وفاة 21 شخصًا بسبب الحر خلال 24 ساعة

وشهدت المغرب واقعة مأساوية، بعد وفاة 21 شخصًا بسبب موجة الحرارة المرتفعة، وذلك في أقل من 24 ساعة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية مغربية.

وأكد بيان مديرية الصحة في مدينة بني ملال المغربية، أن غالبية المتوفين أشخاصًا يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب، بالإضافة إلى كبار السن، إذ ساهم الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية ثم وفاتهم.